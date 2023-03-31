Березень, 31 в 13:35

Сили оборони України готуються до контрнаступу. У зв’язку з цим українським військовим потрібні важка техніка та резерви, які пройшли підготовку та тренування.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков під час зустрічі з делегацією Комітету Євросоюзу з питань політики та безпеки на чолі з головою Дельфіною Пронк.

Міністр розповів європейським партнерам про ситуацію на передовій: на північному, східному та південному напрямках. Також обговорювалася допомога Збройним силам України з боку ЄС та професійна підготовка українських воїнів за кордоном.

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– Завдяки постачанню західного озброєння ЗСУ мають успіхи на полі бою. Проте ми готуємось до контрнаступальної операції, тому Україні необхідні насамперед важка техніка та підготовлені резерви, – наголосив Резніков.

Він уточнив, що Україна зацікавлена в тренуваннях військових на всіх рівнях. Йдеться як про індивідуальну підготовку, так і про колективні навчання підрозділів бригадного рівня.

Крім того, обговорювалися євроатлантичні перспективи України. Резніков зазначив, що наша держава очікує на майбутній саміт НАТО у Вільнюсі. Міністр нагадав, що українська армія єдина в світі знає, як воювати проти російського агресора.

– Головною загрозою для НАТО є Росія. І лише Україна на практиці знає, як боротися з ворогом всього цивілізованого світу. Тож набуття нашою державою членства в НАТО та Євросоюзі є одним із ключових елементів міцної системи міжнародної безпекової архітектури, – заявив міністр.

Нещодавно Олексій Резніков повідомив, що весняний контрнаступ ЗСУ має розпочатись протягом квітня – травня. Терміни наступу пов’язані з погодними умовами.

За даними української розвідки, анонсований РФ “великий наступ” виявився “пшиком”, однак агресор ще має ресурси на ведення війни у 2023 році та, можливо, у 2024-му.