Март, 31 в 10:28

Россия за время полномасштабной войны против Украины потеряла не менее шести радиолокационных станций Зоопарк-1M.

Такие цифры 31 марта озвучили в разведке Минобороны Великобритании в ответ на обнародованные неделю назад кадры уничтожения Силами специальных операций одной из таких вражеских РЛС на Донецком направлении.

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Обе стороны, отмечают в британском оборонном ведомстве, постоянно пытаются нейтрализовать контрбатарейные радары противника.

– Таких систем сравнительно немного, но они являются значительным усилением, ведь с их помощью командиры могут быстро обнаруживать и поражать вражескую артиллерию. Однако сами РЛС также уязвимы к обнаружению и уничтожению из-за наличия активной электромагнитной подписи, – объясняют британские разведчики.

По данным разведки Минобороны Великобритании, после уничтожения таких систем в России осталось очень мало.

– Восстановление парка контрбатарейных радаров, вероятно, является приоритетной задачей для обеих сторон. Но у России, вероятно, будут с этим сложности, ведь системы зависят от поставок высокотехнологичной электроники, что были прерваны санкциями, – отмечают в британском оборонном ведомстве.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 401-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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