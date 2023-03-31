РФ потеряла не менее шести РЛС Зоопарк-1M – британская разведка
Россия за время полномасштабной войны против Украины потеряла не менее шести радиолокационных станций Зоопарк-1M.
Такие цифры 31 марта озвучили в разведке Минобороны Великобритании в ответ на обнародованные неделю назад кадры уничтожения Силами специальных операций одной из таких вражеских РЛС на Донецком направлении.
Обе стороны, отмечают в британском оборонном ведомстве, постоянно пытаются нейтрализовать контрбатарейные радары противника.
– Таких систем сравнительно немного, но они являются значительным усилением, ведь с их помощью командиры могут быстро обнаруживать и поражать вражескую артиллерию.
Однако сами РЛС также уязвимы к обнаружению и уничтожению из-за наличия активной электромагнитной подписи, – объясняют британские разведчики.
По данным разведки Минобороны Великобритании, после уничтожения таких систем в России осталось очень мало.
– Восстановление парка контрбатарейных радаров, вероятно, является приоритетной задачей для обеих сторон.
Но у России, вероятно, будут с этим сложности, ведь системы зависят от поставок высокотехнологичной электроники, что были прерваны санкциями, – отмечают в британском оборонном ведомстве.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 401-е сутки.
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