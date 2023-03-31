РФ втратила щонайменше шість РЛС Зоопарк-1M – британська розвідка
Росія за час повномасштабної війни проти України втратила щонайменше шість радіолокаційних станцій Зоопарк-1M.
Такі цифри 31 березня озвучили в розвідці Міноборони Великої Британії у відповідь на оприлюднені тиждень тому кадри знищення Силами спеціальних операцій однієї з таких ворожих РЛС на Донецькому напрямку.
Обидві сторони, зазначають у британському оборонному відомстві, постійно намагаються нейтралізувати контрбатарейні радари противника.
– Таких систем порівняно небагато, але вони є значним посиленням, адже за їхньої допомоги командири можуть швидко виявляти та вражати ворожу артилерію.
Проте самі РЛС також вразливі до виявлення та знищення через наявність активного електромагнітного підпису, – пояснюють британські розвідники.
За даними розвідки Міноборони Великої Британії, після знищення таких систем у Росії залишилось дуже мало.
– Відновлення парку контрбатарейних радарів, імовірно, є пріоритетним завданням для обох сторін.
Але в Росії, імовірно, будуть із цим труднощі, адже системи залежать від постачань високотехнологічної електроніки, що були перервані санкціями, – зазначають у британському оборонному відомстві.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 401-шу добу.
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