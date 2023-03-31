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Факти / Україна

РФ втратила щонайменше шість РЛС Зоопарк-1M – британська розвідка

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Знищення РЛС Зоопарк

Росія за час повномасштабної війни проти України втратила щонайменше шість радіолокаційних станцій Зоопарк-1M.

Такі цифри 31 березня озвучили в розвідці Міноборони Великої Британії у відповідь на оприлюднені тиждень тому кадри знищення Силами спеціальних операцій однієї з таких ворожих РЛС на Донецькому напрямку.

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Обидві сторони, зазначають у британському оборонному відомстві, постійно намагаються нейтралізувати контрбатарейні радари противника.

– Таких систем порівняно небагато, але вони є значним посиленням, адже за їхньої допомоги командири можуть швидко виявляти та вражати ворожу артилерію.

Проте самі РЛС також вразливі до виявлення та знищення через наявність активного електромагнітного підпису, – пояснюють британські розвідники.

За даними розвідки Міноборони Великої Британії, після знищення таких систем у Росії залишилось дуже мало.

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– Відновлення парку контрбатарейних радарів, імовірно, є пріоритетним завданням для обох сторін.

Але в Росії, імовірно, будуть із цим труднощі, адже системи залежать від постачань високотехнологічної електроніки, що були перервані санкціями, – зазначають у британському оборонному відомстві.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 401-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence
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