РФ втратила щонайменше шість РЛС Зоопарк-1M – британська розвідка

Росія за час повномасштабної війни проти України втратила щонайменше шість радіолокаційних станцій Зоопарк-1M.

Такі цифри 31 березня озвучили в розвідці Міноборони Великої Британії у відповідь на оприлюднені тиждень тому кадри знищення Силами спеціальних операцій однієї з таких ворожих РЛС на Донецькому напрямку.

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Обидві сторони, зазначають у британському оборонному відомстві, постійно намагаються нейтралізувати контрбатарейні радари противника.

– Таких систем порівняно небагато, але вони є значним посиленням, адже за їхньої допомоги командири можуть швидко виявляти та вражати ворожу артилерію.

Проте самі РЛС також вразливі до виявлення та знищення через наявність активного електромагнітного підпису, – пояснюють британські розвідники.