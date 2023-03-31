Взрывы в Джанкое уменьшили количество носителей Калибров в Черном море — Гуменюк
Запас крылатых ракет Калибр, которыми Россия обстреливает Украину, в Черном море сейчас в ограниченном количестве — причиной тому являются подрывы на железной дороге в оккупированном Джанкое.
Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини сообщила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
По ее словам, оккупанты всячески пытаются восстановить поврежденное железнодорожное полотно, однако это продлится еще очень долго.
Именно по этой железной дороге Россия перебрасывала в Крым ракеты Калибр.
Что касается запаса ракет для российских ракетоносителей в Черном море, то, по словам Натальи Гуменюк, он ограничен.
— Да, мы это констатируем, даже учитывая то, что когда утих шторм, количество корабельного состава увеличилось. Сейчас в Черном море находится 10 единиц, но ракетоноситель один — тот самый подводный. То есть некоторые запасы Калибров все же есть, — заявила пресс-секретарь Сил обороны Юга.
Речь идет о четырех ракетах типа Калибр.
— После улучшения погоды ракетоносители могут вернуться, но будут ли они снаряжены — мы за этим будем тщательно следить, — добавила Наталья Гуменюк.
Также россияне пытались перевозить ракеты в Крым транспортной авиацией, но удалось ли это сделать, пока информации нет.
20 марта в Джанкое прогремели мощные взрывы в районе местного аэродрома.