Март, 31 в 15:52

Запас крылатых ракет Калибр, которыми Россия обстреливает Украину, в Черном море сейчас в ограниченном количестве — причиной тому являются подрывы на железной дороге в оккупированном Джанкое.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини сообщила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, оккупанты всячески пытаются восстановить поврежденное железнодорожное полотно, однако это продлится еще очень долго.

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Именно по этой железной дороге Россия перебрасывала в Крым ракеты Калибр.

Что касается запаса ракет для российских ракетоносителей в Черном море, то, по словам Натальи Гуменюк, он ограничен.

— Да, мы это констатируем, даже учитывая то, что когда утих шторм, количество корабельного состава увеличилось. Сейчас в Черном море находится 10 единиц, но ракетоноситель один — тот самый подводный. То есть некоторые запасы Калибров все же есть, — заявила пресс-секретарь Сил обороны Юга.

Речь идет о четырех ракетах типа Калибр.

— После улучшения погоды ракетоносители могут вернуться, но будут ли они снаряжены — мы за этим будем тщательно следить, — добавила Наталья Гуменюк.

Также россияне пытались перевозить ракеты в Крым транспортной авиацией, но удалось ли это сделать, пока информации нет.

20 марта в Джанкое прогремели мощные взрывы в районе местного аэродрома.