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Факти / Україна

Вибухи в Джанкої знизили кількість носіїв Калібрів у Чорному морі – Гуменюк

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Крилата ракета Калібр
Фото: Depositphotos

Запас протикорабельних ракет Калібр, якими Росія обстрілює Україну, в Чорному морі зараз в обмеженій кількості – причиною тому є підриви на залізниці в окупованому Джанкої.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини повідомила речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

За її словами, окупанти усіляко намагаються відновити пошкоджене залізничне полотно, проте це триватиме ще дуже довго.

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Саме цією залізницею Росія перекидала в Крим ракети Калібр.

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Щодо запасу ракет у російських ракетоносіїв у Чорному морі, то, за словами Наталі Гуменюк, він обмежений.

– Так, ми це констатуємо навіть з огляду на те, що коли вщух шторм, кількість корабельного складу збільшилась. Зараз у Чорному морі перебуває 10 одиниць, але ракетоносій один – той самий підводний. Тобто, деякі запаси Калібрів все ж таки є, – заявила речниця Сил оборони півдня.

Йдеться про чотири ракети типу Калібр.

– Після покращення погоди ракетоносії можуть повернутися, але чи будуть вони спорядженні – ми за цим будемо ретельно стежити, – додала Наталя Гуменюк.

Також росіяни намагались перевозити ракети в Крим транспортною авіацією, але чи вдалося це зробити, поки інформації немає.

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