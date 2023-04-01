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Факты / Україна

Угроза удара очень высокая: РФ вывела в море три ракетоносителя с 20 Калибрами

Валентина Летяк, редактор ленты
Ракетний обстріл
Фото: Генштаб ВСУ

На южном направлении для последней ночи характерно снижение напряжения, поскольку меньше атак со стороны врага, однако в Черном море утих шторм и РФ увеличила корабельную группировку, в частности количество ракетоносителей.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

— Сейчас мы фиксируем три ракетоносителя, из которых два надводных и один подводный. Суммарный залп Калибров может достигать 20 ракет. Поэтому вероятность ракетного удара растет, угроза очень высокая, — подчеркнула она.

По ее словам, отслеживается также активность вражеской авиации, она сейчас низкая, но ситуация может меняться достаточно динамично.

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— Однако вдоль линии фронта она достаточно активная. Враг продолжает использовать управляемые авиабомбы. Такая тактика у врага в приоритете, — добавила Гуменюк.

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Накануне в Воздушных силах ВСУ заявили, что РФ каждый раз применяет новое вооружение во время воздушных атак и модернизирует крылатые ракеты, чтобы поразить украинские объекты.

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