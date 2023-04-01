Угроза удара очень высокая: РФ вывела в море три ракетоносителя с 20 Калибрами
На южном направлении для последней ночи характерно снижение напряжения, поскольку меньше атак со стороны врага, однако в Черном море утих шторм и РФ увеличила корабельную группировку, в частности количество ракетоносителей.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
— Сейчас мы фиксируем три ракетоносителя, из которых два надводных и один подводный. Суммарный залп Калибров может достигать 20 ракет. Поэтому вероятность ракетного удара растет, угроза очень высокая, — подчеркнула она.
По ее словам, отслеживается также активность вражеской авиации, она сейчас низкая, но ситуация может меняться достаточно динамично.
— Однако вдоль линии фронта она достаточно активная. Враг продолжает использовать управляемые авиабомбы. Такая тактика у врага в приоритете, — добавила Гуменюк.
Накануне в Воздушных силах ВСУ заявили, что РФ каждый раз применяет новое вооружение во время воздушных атак и модернизирует крылатые ракеты, чтобы поразить украинские объекты.