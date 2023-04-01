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Факти / Україна

Загроза удару дуже висока: РФ вивела в море три ракетоносії з 20 Калібрами

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Ракетний обстріл
Фото: Генштаб ЗСУ

На південному напрямку для останньої ночі характерне зниження напруження, оскільки менше атак з боку ворога, проте у Чорному морі вщух шторм і РФ збільшила корабельне угруповання, зокрема кількість ракетоносіїв.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

– Наразі ми фіксуємо три ракетоносії, з яких два надводні та один підводний. Сумарний залп Калібрів може сягати 20 ракет. Тому вірогідність ракетного удару зростає, загроза дуже висока, – наголосила вона.

За її словами, відстежується також активність ворожої авіації, вона зараз низька, але ситуація може змінюватися досить динамічно.

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– Проте уздовж лінії фронту вона досить активна. Ворог продовжує використовувати керовані авіабомби. Така тактика у ворога в пріоритеті, – додала Гуменюк.

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Напередодні в Повітряних силах ЗСУ заявили, що РФ щоразу застосовує нове озброєння під час повітряних атак та модернізує крилаті ракети, щоб уразити українські об’єкти.

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