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Факты / Україна

Удары врага сосредоточены на Бахмутском и Лимано-Купянском направлениях — Череватый

Бедрак Виктория, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Бахмутское и Лимано-Купянское направления остаются главными сосредоточениями ударов врага.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона Единые новости.

По его словам, ежедневно враг пытается атаковать.

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— За сутки на Бахмутском направлении войска РФ 232 раза обстреляли различными типами артиллерии наши позиции, состоялось 35 боестолкновений, где враг потерял 121 оккупанта убитыми и 139 ранеными, — сказал он.

На Купянско-Лиманском направлении было зафиксировано 252 обстрела, состоялось шесть боестолкновений, в результате которых 36 оккупантов были уничтожены, еще 74 получили ранения.

Ранее представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский сообщил, что украинские военные на Донецком направлении отбили некоторые позиции российских войск. Сейчас их обустраивают для ведения обороны.

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Источник: телемарафон

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