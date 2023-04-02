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Факти / Україна

Удари ворога зосереджені на Бахмутському та Лимано-Куп’янському напрямках – Череватий

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Бахмутський та Лимано-Куп’янський напрямки залишаються головними зосередженнями ударів ворога.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в етері телемарафону Єдині новини.

За його словами, щодня ворог намагається атакувати.

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– За добу на Бахмутському напрямку війська РФ 232 рази обстріляли різними типами артилерії наші позиції, відбулось 35 боєзіткнень, де ворог втратив 121 окупанта вбитими та 139 пораненими, – сказав він.

На Куп’янсько-Лиманському напрямку було зафіксовано 252 обстріли, відбулось шість боєзітнень, в результаті яких 36 окупантів було знищено, ще 74 тримали поранення.

Раніше речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський повідомив, що українські військові на Донецькому напрямку відбили деякі позиції російських військ. Зараз їх облаштовують для ведення оборони.

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Джерело: телемарафон

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