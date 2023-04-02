В боях за Украину погиб французский доброволец

Апрель, 02 в 15:11

На войне России против Украины погиб доброволец из Франции. Он воевал за Украину в составе Интернационального легиона.

Об этом сообщает BFM со ссылкой на МИД Франции.

— Мы узнали печальную новость о его смерти. Выражаем наши соболезнования семье, с которой контактируют соответствующие службы министерства…, — говорится в сообщении.

Имя добровольца не разглашается, однако ранее издание Le Monde сообщало, что мужчина по имени “Т.” погиб в Украине на прошлой неделе.

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Ранее министр канцелярии Совета министров Польши Михал Дворчик сообщил, что в Украине погиб доброволец из Польши, который, как предполагают, был командиром взвода Интернационального легиона.

Источник: BFM