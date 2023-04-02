В боях за Україну загинув французький доброволець

Квітень, 02 в 15:11

На війні Росії проти України загинув доброволець з Франції. Він воював за Україну у складі Інтернаціонального легіону.

Про це повідомляє BFM з посиланням на МЗС Франції.

– Ми дізналися сумну новину про його смерть. Висловлюємо наші співчуття родині, з якою контактують відповідні служби міністерства…, – йдеться у повідомленні.

Ім’я добровольця не розголошується, однак раніше видання Le Monde повідомляло, що чоловік на ім’я “Т.” загинув в Україні минулого тижня.

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Раніше міністр канцелярії Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик повідомив, що в Україні загинув доброволець з Польщі, який, як припускають, був командиром взводу Інтернаціонального легіону.

Джерело: BFM