300 м до линии фронта: в Авдеевке до сих пор остаются восемь детей

Апрель, 03 в 13:07

Несмотря на близость передовой, в Авдеевке до сих пор остаются восемь детей, которых, возможно, на этой неделе удастся вывезти принудительно вместе с родителями.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

— Не все дети покинули Авдеевку, хотя от крайних улиц буквально 300 м до позиций. Фактически линия фронта в самом городе. На прошлой неделе у нас было пятеро детей. К сожалению, это количество не уменьшилось, а наоборот — увеличилось. Сейчас их восемь, еще троих мы нашли. Что касается принудительной эвакуации, уже механизм запущен. В ближайшее время, очень надеюсь, что уже на этой неделе будем принудительно вывозить детей…Мы готовы брать на себя ответственность, — подчеркнул чиновник.

Он напомнил о гибели недавно младенца, родители которого перед этим отказались уехать из города.

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— Бабушка и ребенок заживо сгорели в доме, а отец и мать сейчас с ранениями в больнице. Мне даже сложно представить, что у них происходит в голове. Но для чего было до этого доводить? — добавил Барабаш.

По его словам, люди не очень хотят покидать город, в январе вообще не выехал ни один житель, а за февраль-март — около 300.