300 м до лінії фронту: в Авдіївці досі залишається восьмеро дітей

Квітень, 03 в 13:07

Попри близькість передової в Авдіївці досі залишаються восьмеро дітей, яких, ймовірно, цього тижня вдасться вивезти примусово разом із батьками.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

– Не всі діти покинули Авдіївку, хоча від крайніх вулиць буквально 300 м до позицій. Фактично лінія фронту в самому місті. Минулого тижня у нас було п’ятеро дітей. На жаль, ця кількість не зменшилася, а навпаки – збільшилася. Зараз їх восьмеро, ще трьох ми знайшли. Щодо примусової евакуації, вже механізм запущено. Найближчим часом, дуже сподіваюся, що вже цього тижня будемо примусово вивозити дітей…Ми готові брати на себе відповідальність, – наголосив чиновник.

Він нагадав про загибель нещодавно немовляти, батьки якого перед цим відмовилися виїхати з міста.

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– Бабуся та дитина живцем згоріли в будинку, а батько та матір зараз із пораненнями в лікарні. Мені навіть складно уявити, що у них відбувається в голові. Але для чого було до цього доводити? – додав Барабаш.

За його словами, люди не дуже хочуть залишати місто, у січні взагалі не виїхав жоден житель, а за лютий-березень – близько 300.