Об этом должна думать Россия. Зеленский прокомментировал убийство пропагандиста Татарского

Апрель, 03 в 15:03

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о взрыве в кафе в Санкт-Петербурге должна думать Россия.

Об этом он сказал во время поездки в Ягодное Черниговской области, передает Укринформ.

— Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или в Москве. Об этом должна думать Россия. Я думаю о нашей стране, — отметил Зеленский.

2 апреля в кафе Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого пострадало много людей и погиб пропагандист Владлен Татарский.