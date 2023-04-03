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Об этом должна думать Россия. Зеленский прокомментировал убийство пропагандиста Татарского

Бедрак Виктория, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о взрыве в кафе в Санкт-Петербурге должна думать Россия.

Об этом он сказал во время поездки в Ягодное Черниговской области, передает Укринформ.

— Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или в Москве. Об этом должна думать Россия. Я думаю о нашей стране, — отметил Зеленский.

2 апреля в кафе Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого пострадало много людей и погиб пропагандист Владлен Татарский.

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Источник: Укринформ
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