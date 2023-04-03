Об этом должна думать Россия. Зеленский прокомментировал убийство пропагандиста Татарского
Фото: Офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о взрыве в кафе в Санкт-Петербурге должна думать Россия.
Об этом он сказал во время поездки в Ягодное Черниговской области, передает Укринформ.
— Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или в Москве. Об этом должна думать Россия. Я думаю о нашей стране, — отметил Зеленский.
2 апреля в кафе Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого пострадало много людей и погиб пропагандист Владлен Татарский.
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