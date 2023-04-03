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Факти / Світ

Про це має думати Росія. Зеленський прокоментував вбивство пропагандиста Татарського

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що про вибух у кафе в Санкт-Петербурзі має думати Росія.

Про це він сказав під час поїздки до Ягідного Чернігівської області, передає Укрінформ.

– Я не думаю про те, що відбувається у Санкт-Петербурзі чи в Москві. Про це має думати Росія. Я думаю про нашу країну, – зазначив Зеленський.

2 квітня у кафе Санкт-Петербурга стався вибух, внаслідок якого постраждало багато людей і загинув пропагандист Владлен Татарський.

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Джерело: Укрінформ
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