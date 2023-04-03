Про це має думати Росія. Зеленський прокоментував вбивство пропагандиста Татарського

Квітень, 03 в 15:03

Президент України Володимир Зеленський заявив, що про вибух у кафе в Санкт-Петербурзі має думати Росія.

Про це він сказав під час поїздки до Ягідного Чернігівської області, передає Укрінформ.

– Я не думаю про те, що відбувається у Санкт-Петербурзі чи в Москві. Про це має думати Росія. Я думаю про нашу країну, – зазначив Зеленський.

2 квітня у кафе Санкт-Петербурга стався вибух, внаслідок якого постраждало багато людей і загинув пропагандист Владлен Татарський.