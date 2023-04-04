ГУР о зимнем наступлении РФ: Не более чем очередная кремлевская афера и ИПСО

Апрель, 04 в 17:05

Очередная афера Кремля, которую называют зимним наступлением российской армии, ожидаемо провалилась, поскольку была не более чем ИПСО, считает представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

— Нам всем следует запомнить, что большое наступление рашистов началось 24 февраля 2022 года, а события этой зимы были преимущественно очередной российской пропагандистской аферой и ИПСО. То есть большое наступление должно было напугать и дезориентировать Украину, ее союзников и партнеров, — заявил он в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, все ключевые события этой зимы были сосредоточены на Востоке, однако российские войска в очередной раз провалили задачу Кремля выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.

— Главная причина — без преувеличения, героическое сопротивление всего украинского общества, работа ВСУ, всего сектора безопасности и обороны, а также санкционная политика. При этом лучшая часть армии РФ, техники и вооружения уже уничтожена, — объяснил разведчик.

Он соглашается с тем, что у РФ остается еще немалый мобилизационный потенциал, старые образцы вооружения в консервации и определенные возможности для изготовления нового, “но все это уже не может компенсировать те потери, которые оккупанты понесли в Украине”.

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Аналитики Института изучения войны (ISW) говорят, что предсказывали неудачу российского зимнего наступления из-за постоянной неспособности командования РФ оценить временные и пространственные соотношения, связанные с такой кампанией.