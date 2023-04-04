ГУР про зимовий наступ РФ: Не більш ніж чергова кремлівська афера та ІПСО

Квітень, 04 в 17:05

Чергова афера Кремля, яку називають зимовим наступом російської армії, очікувано провалилася, оскільки була не більш ніж ІПСО, вважає представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

– Нам усім варто запам’ятати, що великий наступ рашистів розпочався 24 лютого 2022 року, а події цієї зими були переважно черговою російською пропагандистською аферою та ІПСО. Тобто великий наступ мав налякати і дезорієнтувати Україну, її союзників та партнерів, – заявив він в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, усі ключові події цієї зими були зосереджені на Сході, проте російські війська вкотре провалили завдання Кремля вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей.

– Головна причина – без перебільшення, героїчний спротив усього українського суспільства, робота ЗСУ, усього сектора безпеки та оборони, а також санкційна політика. Водночас найкращу частину армії РФ, техніки та озброєння вже знищено, – пояснив розвідник.

Він погоджується з тим, що у РФ залишається ще чималий мобілізаційний потенціал, старі зразки озброєння в консервації та певні можливості для виготовлення нового, “але все це уже не може компенсувати ті втрати, яких окупанти зазнали в Україні”.

Зараз дивляться

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) кажуть, що передбачали невдачу російського зимового наступу через постійну нездатність командування РФ оцінити часові та просторові співвідношення, пов’язані з такою кампанією.