ГУР про зимовий наступ РФ: Не більш ніж чергова кремлівська афера та ІПСО
Чергова афера Кремля, яку називають зимовим наступом російської армії, очікувано провалилася, оскільки була не більш ніж ІПСО, вважає представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
– Нам усім варто запам’ятати, що великий наступ рашистів розпочався 24 лютого 2022 року, а події цієї зими були переважно черговою російською пропагандистською аферою та ІПСО. Тобто великий наступ мав налякати і дезорієнтувати Україну, її союзників та партнерів, – заявив він в ефірі телемарафону Єдині новини.
За його словами, усі ключові події цієї зими були зосереджені на Сході, проте російські війська вкотре провалили завдання Кремля вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей.
– Головна причина – без перебільшення, героїчний спротив усього українського суспільства, робота ЗСУ, усього сектора безпеки та оборони, а також санкційна політика. Водночас найкращу частину армії РФ, техніки та озброєння вже знищено, – пояснив розвідник.
Він погоджується з тим, що у РФ залишається ще чималий мобілізаційний потенціал, старі зразки озброєння в консервації та певні можливості для виготовлення нового, “але все це уже не може компенсувати ті втрати, яких окупанти зазнали в Україні”.
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) кажуть, що передбачали невдачу російського зимового наступу через постійну нездатність командування РФ оцінити часові та просторові співвідношення, пов’язані з такою кампанією.