Минус 530 оккупантов и 18 единиц тяжелой техники: Генштаб сообщил новые потери врага
Фото: Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали более полтысячи российских оккупантов и немало тяжелой техники.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Также подразделения ВСУ уничтожили не менее 15 вражеских дронов.
Сейчас смотрят
Потери РФ в войне на 4 апреля 2023 года:
- личного состава — около 175 690 (+530) человек ликвидировано,
- танков — 3627 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 6999 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 2697 (+3) ед,
- РСЗО — 528 (+1) ед,
- средств ПВО — 280 ед,
- самолетов — 306 ед,
- вертолетов — 291 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2277 (+15) ед,
- крылатых ракет — 911 ед,
- кораблей / катеров — 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5562 (+9) ед,
- специальной техники — 298 ед.
Подразделения Сил обороны в течение суток отбили 32 атаки противника на Бахмутском направлении.