Апрель, 04 в 8:37

Минус 530 оккупантов и 18 единиц тяжелой техники: Генштаб сообщил новые потери врага

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали более полтысячи российских оккупантов и немало тяжелой техники. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Также подразделения ВСУ уничтожили не менее 15 вражеских дронов. Сейчас смотрят Потери РФ в войне на 4 апреля 2023 года: личного состава — около 175 690 (+530) человек ликвидировано,

танков — 3627 (+8) ед,

боевых бронированных машин — 6999 (+6) ед,

артиллерийских систем — 2697 (+3) ед,

РСЗО — 528 (+1) ед,

средств ПВО — 280 ед,

самолетов — 306 ед,

вертолетов — 291 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2277 (+15) ед,

крылатых ракет — 911 ед,

кораблей / катеров — 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5562 (+9) ед,

специальной техники — 298 ед. Подразделения Сил обороны в течение суток отбили 32 атаки противника на Бахмутском направлении. Читайте Шахедная ночь: вражеские дроны Shahed попали в предприятие в Одесской области

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