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Факты / Україна

Минус 530 оккупантов и 18 единиц тяжелой техники: Генштаб сообщил новые потери врага

Марта Бондаренко, редактор ленты
Минус 530 оккупантов и 18 единиц тяжелой техники: Генштаб сообщил новые потери врага
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали более полтысячи российских оккупантов и немало тяжелой техники.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Также подразделения ВСУ уничтожили не менее 15 вражеских дронов.

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Потери РФ в войне на 4 апреля 2023 года:

  • личного состава — около 175 690 (+530) человек ликвидировано,
  • танков — 3627 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин — 6999 (+6) ед,
  • артиллерийских систем — 2697 (+3) ед,
  • РСЗО — 528 (+1) ед,
  • средств ПВО — 280 ед,
  • самолетов — 306 ед,
  • вертолетов — 291 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2277 (+15) ед,
  • крылатых ракет — 911 ед,
  • кораблей / катеров — 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5562 (+9) ед,
  • специальной техники — 298 ед.

Подразделения Сил обороны в течение суток отбили 32 атаки противника на Бахмутском направлении.

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Источник: УНИАН
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