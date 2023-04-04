Апрель, 04 в 6:57

Российский враг не оставляет попыток взять под полный контроль город Бахмут — именно поэтому продолжает его штурмовать.

Оккупанты вели безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Орехово-Васильевка и Ивановское.

Подразделения сил обороны в течение суток отбили 32 атаки противника на указанном участке фронта.

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От вражеских обстрелов пострадали населенные пункты, находящиеся в районе боевого столкновения, среди них: Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Озаряновка, Дачное, Александро-Шульгино, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

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На Авдеевском и Марьинском направлениях захватчики пытались наступать в районах населенных пунктов Новокалиново, Красногоровка, Авдеевка, Северное, Первомайское и Марьинка, однако успеха не имели.

В то же время враг обстреливал Авдеевку, Водяное, Северное, Нетайлово, Первомайское, Красногоровку, Георгиевку, Марьинку и Победа Донецкой области.

Ранее командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что на Бахмутском направлении оккупационные войска ослабевают, а потому пытаются прикрыть неудачи фейками о якобы взятии Бахмута.