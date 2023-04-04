Мінус 530 окупантів та 18 одиниць важкої техніки: Генштаб повідомив нові втрати ворога
Фото: Генштаб ЗСУ
Минулої доби Сили оборони України ліквідували понад пів тисячі російських окупантів та чимало важкої техніки.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Також підрозділи ЗСУ знищили щонайменше 15 ворожих дронів.
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Втрати РФ у війні на 4 квітня 2023:
- особового складу ‒ близько 175 690 (+530) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3627 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6999 (+6) од,
- артилерійських систем – 2697 (+3) од,
- РСЗВ – 528 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 280 од,
- літаків – 306 од,
- гелікоптерів – 291 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2277 (+15) од,
- крилатих ракет ‒ 911 од,
- кораблів /катерів ‒ 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5562 (+9) од,
- спеціальної техніки ‒ 298 од.