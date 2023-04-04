Квітень, 04 в 6:57

Російський ворог не полишає спроб взяти під повний контроль місто Бахмут – саме тому продовжує його штурмувати.

Окупанти вели безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське.

Підрозділи сил оборони протягом доби відбили 32 атаки противника на зазначеній ділянці фронту.

Зараз дивляться

Від ворожих обстрілів постраждали населені пункти, розташовані в районі бойового зіткнення, серед них: Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Озарянівка, Дачне, Олександро-Шульгине, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

Читайте У боях за Бахмут загинув командир бойової групи Vendetta Ляшук з позивним Моджахед

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках загарбники намагалися наступати в районах населених пунктів Новокалинове, Красногорівка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Мар’їнка, проте успіху не мали.

Водночас ворог обстрілював Авдіївку, Водяне, Сєверне, Нетайлове, Первомайське, Красногорівку, Георгіївку, Мар’їнку і Побєда Донецької області.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що на Бахмутському напрямку окупаційні війська слабшають, а тому намагаються прикрити невдачі фейками про начебто взяття Бахмута.