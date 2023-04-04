Оккупанты сменили основное движение техники вокруг Мариуполя — Андрющенко
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За вчера зафиксирована смена основного движения оккупантов вокруг Мариуполя.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Он отметил, что грузовики с БК и тралы оккупантов с гусеничной техникой массово перемещались из Мариупольского района и из района с. Розовка Запорожской области в Левобережный район Мариуполя и Новоазовский район.
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По словам Андрющенко, в сторону Бердянска двигались только топливозаправщики россиян.
Ранее в The Washington Post сообщили, что Россия готовит Крым к контрнаступлению Украины. Оккупанты построили на полуострове сеть окопов и заграждений.
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Источник: Петр Андрющенко