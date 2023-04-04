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Факти / Україна

Окупанти змінили основний рух техніки навколо Маріуполя – Андрющенко

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
військова техніка рф
Фото: Depositphotos

За вчора зафіксовано зміну основного руху окупантів навколо Маріуполя.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що вантажівки з БК та трали окупантів з гусеничною технікою масово переміщувались із Маріупольського району та з району с. Розівка Запорізької області в Лівобережний район Маріуполя та Новоазовський район.

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За словами Андрющенка, в бік Бердянська рухалися лише паливозаправники росіян.

Раніше у The Washington Post повідомили, що Росія готує Крим до контрнаступу України. Окупанти побудували на півострові мережу окопів та загороджень.

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Джерело: Петро Андрющенко

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