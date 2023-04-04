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Факты / Україна

В Хмельницком у УПЦ МП забрали право на пользование земельными участками

Бедрак Виктория, редактор ленты
В Хмельницком у УПЦ МП забрали право на пользование земельными участками

Во вторник, 4 апреля, на сессии Хмельницкого городского совета депутаты проголосовали за то, чтобы забрать у Украинской православной церкви право на пользование 13 земельными участками.

Об этом сообщает Бабель.

Указано, что на одном из этих участков расположен собор, в котором избили военного. Пока это все участки, за которые могут проголосовать чиновники. В то же время в Хмельницком есть больше церквей Московского патрирхата.

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Кроме того, городские депутаты призвали Верховную Раду запретить деятельность УПЦ МП на законодательном уровне, а СБУ — проверить все храмы УПЦ МП.

2 апреля в храме в Хмельницком священнослужители УПЦ МП избили украинского военного. Это повлекло волну возмущения, и люди пришли в церковь требовать объяснений. У Свято-Покровского собора более 1 тыс. активистов проголосовали за переход УПЦ МП в ПЦУ.

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Фото: Хмельницкая ОГА

Источник: The Бабель
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