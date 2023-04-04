У Хмельницькому в УПЦ МП забрали право на користування земельними ділянками
У вівторок, 4 квітня, на сесії Хмельницької міської ради депутати проголосували за те, щоб забрати в Української православної церкви право на користування 13 земельними ділянками.
Про це повідомляє Бабель.
Зазначено, що на одній із цих ділянок розташований собор, у якому побили військового. Поки що це всі ділянки, за які можуть проголосувати чиновники. Водночас у Хмельницькому є більше церков Московського патрірхату.
Окрім того, міські депутати закликали Верховну Раду заборонити діяльність УПЦ МП на законодавчому рівні, а СБУ — перевірити всі храми УПЦ МП.
2 квітня у храмі у Хмельницькому священнослужителі УПЦ МП побили українського військового. Це сколихнуло хвилю обурення, і люди прийшли до церкви вимагати пояснень. Біля Свято-Покровського собору понад 1 тис. активістів проголосували за перехід УПЦ МП до ПЦУ.
Фото: Хмельницька ОДА