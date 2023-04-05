Україна та Польща погодили важливий оборонний пакет – Зеленський

Квітень, 05 в 19:43

Президент України Володимир Зеленський оголосив про узгодження з Польщею нового оборонного пакета.

Про це він сказав під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

– Погоджено новий дуже потрібний саме зараз нашим воїнам оборонний пакет, який захищає свободу і незалежність не тільки України, Польщі, Європи, а й усього світу. Дуже важливо, щоб ті, хто зараз в окопах на Сході, там, де гаряче, на Півдні України, знали, що тут, у Варшаві, ми домовилися про те, що дасть Україні й кожному та кожній із наших воїнів більше сили, – сказав президент.

За словами Зеленського, йдеться не лише про підтримку, а й про співпрацю, зокрема й у форматі закупівель, що посилює оборонний потенціал як України, так і Польщі.

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– Сьогодні ми підписуємо документ про постачання польських БТР Rosomak, самохідних мінометів Rak, систем ППО, зокрема дуже ефективних ПЗРК Piorun, МіГів та іншого озброєння, якого ми так потребуємо, – сказав президент.

Також лідери двох держав підписали меморандуми про співпрацю у відновленні України та угоду про співпрацю у спільному виробництві 125-мм танкових боєприпасів.

Нагадаємо, що 5 квітня Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Польщі, де зустрівся з польським президентом Анджеєм Дудою.

У канцелярії польського президента повідомили, що Дуда відзначив Зеленського найвищою нагородою Польщі – орденом Білого Орла.