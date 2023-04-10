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Факты / Україна

В Токмаке для получения российского паспорта оккупанты требуют делать отпечатки пальцев

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Токмаке для получения российского паспорта оккупанты требуют делать отпечатки пальцев
Фото: Depositphotos

В оккупированном Токмаке Запорожской области местные “власти” требуют от населения сдать украинские паспорта, свидетельства о рождении, чтобы получить российский паспорт.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Так называемые власти сообщили, что для получения российского паспорта нужно подать украинский паспорт, свидетельство о рождении и сделать отпечатки пальцев рук.

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При этом оккупанты уверяют, что якобы будут возвращать обратно владельцам оригинал паспорта гражданина Украины и свидетельства о рождении.

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Ранее Генштаб сообщал, что в Запорожье и Херсонской области оккупанты с конца апреля хотят начать принудительную эвакуацию населения в Крым. А мэр Мелитополя Иван Федоров призвал людей не вестись на фейковую помощь (эвакуацию) от рашистов и доверять только украинским источникам.

Источник: Генштаб ВСУ
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