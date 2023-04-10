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Факти / Україна

У Токмаку для отримання російського паспорта окупанти вимагають робити відбитки пальців

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У Токмаку для отримання російського паспорта окупанти вимагають робити відбитки пальців
Фото: Depositphotos

В окупованому Токмаку Запорізької області місцева “влада” вимагає від населення здати українські паспорти, свідоцтво про народження, щоб отримати російський паспорт.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Так звана влада повідомила, що для отримання російського паспорта потрібно подати український паспорт, свідоцтво про народження та зробити відбитки пальців рук.

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Водночас окупанти запевняють, що начебто будуть повертати назад власникам оригінал паспорта громадянина України та свідоцтво про народження.

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Раніше Генштаб повідомляв, що на Запоріжжі та Херсонщині окупанти з кінця квітня хочуть розпочати примусову евакуацію населення до Криму. А мер Мелітополя Іван Федоров закликав людей не вестись на фейкову допомогу (евакуацію) від рашистів і довіряти лише українським джерелам.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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