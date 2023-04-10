Апрель, 10 в 16:53

Служба безопасности Украины разоблачила мошенников, которые выманивали деньги у мирных людей за выезд из зоны боевых действий, в том числе из городов Бахмут и Угледар (Донецкая область).

Речь идет о транснациональной группировке мошенников, которых киберспециалисты СБУ нейтрализовали совместно с правоохранителями Польши.

– Злоумышленники выманивали деньги у жителей фронтовых регионов Украины, которые планировали выехать из зоны боевых действий, в том числе из Бахмута и Угледара. За разные суммы дельцы “гарантировали” местным жителям вывезти их в более безопасные регионы нашего государства, — отметили в СБУ.

Выманивали по 30 тыс. грн за выезд из Бахмута: СБУ разоблачила группировку мошенников / 4 фотографии

Свои “услуги” мошенники в среднем оценивали в 30 тыс. грн.

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Злоумышленники в основном обманывали инвалидов и родителей малолетних детей, используя группы в соцсетях и мессенджерах. Участники группировки брали 50% предоплаты у своих клиентов. Для перечисления средств они предоставляли номера банковских карт, оформленных на подставных лиц.

После получения денег мошенники исчезали и больше не выходили на связь с потерпевшими.

По такой схеме они выманили у людей более 1,5 млн грн.

Еще одной “целевой аудиторией” злоумышленников были мужчины призывного возраста, которым они обещали за “отдельную плату” изготовить фальшивые документы для выезда из Украины.

СБУ провела спецоперацию в разных областях Украины. В ходе этих мероприятий удалось задержать одного из организаторов мошеннической схемы – жителя Житомирской области. Именно он контактировал с людьми, предлагая им эвакуацию.

Еще два организатора схемы, граждане Украины, сейчас находятся в одной из стран Евросоюза. СБУ вместе с европейскими партнерами работают над их задержанием и экстрадицией.

По месту жительства злоумышленников в нескольких регионах Украины прошли обыски, во время которых правоохранители обнаружили:

мобильные телефоны, содержащие доказательства незаконной деятельности;

10 банковских карт, на которые мошенники получали деньги.

Задержанному организатору преступной группы уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Недавно СБУ разоблачила масштабную мошенническую схему, замаскированную под псевдоинвестиционный проект Life is good. К ее организации причастны более 10 человек, в первую очередь граждане РФ. Злоумышленники обманули более 1 тыс. человек, получив около $40 млн.