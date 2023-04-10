Квітень, 10 в 16:53

Служба безпеки України викрила шахраїв, які видурювали гроші в мирних людей за виїзд із зони бойових дій, зокрема з міст Бахмут і Вугледар (Донецька область).

Йдеться про транснаціональне угруповання шахраїв, яких кіберфахівці СБУ нейтралізували спільно з правоохоронцями Польщі.

– Зловмисники видурювали гроші з жителів фронтових регіонів України, які планували виїхати із зони бойових дій, зокрема з Бахмута і Вугледара. За різні суми ділки “гарантували” місцевим жителям вивезти їх до безпечніших регіонів нашої держави, – зазначили в СБУ.

Видурювали по 30 тис. грн за виїзд із Бахмута: СБУ викрила угруповання шахраїв / 4 фотографии

Свої “послуги” шахраї в середньому оцінювали в 30 тис. грн.

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Зловмисники здебільшого дурили інвалідів та батьків малолітніх дітей, використовуючи групи в соцмережах і месенджерах. Учасники угруповання брали 50% “передоплати” в своїх клієнтів. Для перерахунку коштів вони надавали номери банківських карток, оформлених на підставних осіб.

Після отримання грошей шахраї зникали і більше не виходили на зв’язок із потерпілими.

За такою схемою вони видурили в людей понад 1,5 млн грн.

Ще однією “цільовою аудиторією” зловмисників були чоловіки призовного віку, яким вони обіцяли за “окрему плату” виготовити фальшиві документи для виїзду з України.

СБУ провела спецоперацію в різних областях України. Під час цих заходів вдалося затримати одного з організаторів шахрайської схеми – жителя Житомирщини. Саме він контактував із людьми, пропонуючи їм “евакуацію”.

Ще двоє організаторів схеми, громадяни України, зараз перебувають в одній із країн Євросоюзу. СБУ разом із європейськими партнерами працюють над їхнім затриманням та екстрадицією.

За місцем проживання зловмисників у кількох регіонах України відбулися обшуки, під час яких правоохоронці виявили:

мобільні телефони, що містять докази незаконної діяльності;

10 банківських карток, на які шахраї отримували гроші.

Затриманому організатору злочинної групи вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нещодавно СБУ викрила масштабну шахрайську схему, яку замаскували під псевдоінвестиційний проєкт Life is good. До її організації причетні понад 10 осіб, насамперед громадяни РФ. Зловмисники обдурили понад 1 тис. людей, отримавши майже $40 млн.