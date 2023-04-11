Рамштайн-11: стала известна дата следующего заседания Контактной группы по обороне Украины
Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины, более известной как Рамштайн, состоится 21 апреля.
Об этом заявили Военно-воздушные силы США в Европе.
— Министр обороны США Ллойд Остин III планирует возглавить личную встречу Контактной группы по обороне Украины на военно-воздушной базе Рамштайн, Германия, 21 апреля 2023 года, — говорится в сообщении.
Как отметили ВВС, Остин снова приглашает министров обороны и военных чиновников мира обсудить “кризис, который продолжается в Украине, и различные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США”.
Отметим, что это будет 11-я встреча в формате Рамштайн. Ранее министр обороны Алексей Резников заявлял, что основным приоритетом во время заседания будут системы противовоздушной обороны для Украины.
Отдельно чиновники поднимут вопрос поставок бронетехники и снарядов для артиллерии 155-го калибра, а также средств радиоэлектронной борьбы.
Есть ли среди западных пилотов те, что умеют летать на F-16 и хотели бы служить в украинских Вооруженных силах против россиян. Как американские пилоты видят надежную защиту украинского неба и какое влияние, по их мнению, на российско-украинскую войну будет иметь передача западных истребителей.Артем Куля, Илья Нежигай