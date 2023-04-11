Рамштайн-11: стала відома дата наступного засідання Контактної групи з оборони України

Наступне засідання Контактної групи з оборони України, більш відомої як Рамштайн, відбудеться 21 квітня.

Про це заявили Військово-повітряні сили США в Європі.

– Міністр оборони США Ллойд Остін ІІІ планує очолити особисту зустріч Контактної групи з оборони України на військово-повітряній базі Рамштайн, Німеччина, 21 квітня 2023 року, – йдеться в повідомленні.

Як зазначили ВПС, Остін знову запрошує міністрів оборони та військових високопосадовців світу обговорити “кризу, що триває в Україні, та різноманітні безпекові проблеми, з якими стикаються союзники та партнери США”.

Зазначимо, що це буде 11-та зустріч у форматі Рамштайн. Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що основним пріоритетом під час засідання будуть системи протиповітряної оборони для України.

Окремо посадовці порушать питання поставок бронетехніки та снарядів для артилерії 155-го калібру, а також засобів радіоелектронної боротьби.

Джерело : Радіо Свобода

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