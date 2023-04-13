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В крымском селе Кринички прогремели взрывы: там стояла российская техника
В оккупированном Крыму вблизи села Кринички Кировского района утром прогремел взрыв.
Об этом сообщает Тelegram-канал Крымский ветер.
Местные говорят, что в районе, где был взрыв, находилось много российской военной техники.
Заметим, что “бавовна” в оккупированном Крыму довольно частое явление.
Напомним, что 8 апреля в оккупированной Феодосии были слышны взрывы. Тогда “глава” Крыма Сергей Аксенов заявил, что над городом сбита ракета, якобы запущенная со стороны Украины.
29 марта в Крыму прогремели взрывы. Громко было в Гвардейском в районе аэродрома.
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Фото: скриншот
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