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Марта Бондаренко, редактор ленты

В крымском селе Кринички прогремели взрывы: там стояла российская техника

село Кринички Крим

В оккупированном Крыму вблизи села Кринички Кировского района утром прогремел взрыв.

Об этом сообщает Тelegram-канал Крымский ветер.

Местные говорят, что в районе, где был взрыв, находилось много российской военной техники.

Заметим, что “бавовна” в оккупированном Крыму довольно частое явление.

Напомним, что 8 апреля в оккупированной Феодосии были слышны взрывы. Тогда “глава” Крыма Сергей Аксенов заявил, что над городом сбита ракета, якобы запущенная со стороны Украины.

29 марта в Крыму прогремели взрывы. Громко было в Гвардейском в районе аэродрома.

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В крымском селе Кринички прогремели взрывы: там стояла российская техника

Фото: скриншот

Взрыв, Крым, Російська агресія
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