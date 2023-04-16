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Общество
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Ракетная опасность высокая: в Черном море 11 кораблей РФ, из них два с Калибрами

запуск ракет з корабля
Фото: Depositphotos

В воскресенье, 16 апреля, в Украине сохраняется высокая опасность ракетных атак. В Черном море, на боевом дежурстве находятся 11 кораблей РФ, два из них — подводные ракетоносители с восемью Калибрами наготове, а также четыре десантных корабля.

Об этом сообщают в оперативном командовании Юг.

– Уровень ракетной опасности достаточно высок, вероятность повторных обстрелов прифронтовых и тыловых деоккупированных территорий остается. Напоминаем о соблюдении правил безопасности, оперативное реагирование на сигналы воздушной тревоги, выполнение рекомендаций военного командования по минной безопасности и избежание скопления людей, – говорится в сообщении

Напомним, в Пасхальную ночь российские оккупанты обстреляли центр Донецка из РСЗО. Под обстрел попал храм, где как раз продолжалась пасхальная служба. Погибла женщина. Многие люди получили ранения.

Также армия РФ нанесла удар по Запорожской области. В Камышевахе от обстрела пострадала местная церковь. Там, к счастью, не было службы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 417 день. Следить за ситуацией на фронте можно по онлайн-карте боевых действий.

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Война в Украине, Кораблі, Ракетные удары России, Черное море, Чорноморський флот РФ
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Ольга Чайко
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