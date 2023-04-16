РФ перекидає у Бахмут підрозділи повітряно-десантних військ – ISW

Росія кидає у Бахмут на Донеччині повітряно-десантні війська. Таким чином окупанти підкреслюють важливість цього напрямку.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики вказують, що, ймовірно, це робиться для запобігання можливим українським контратакам на ширшому напрямку.

Зазначено, що один із військових блогерів РФ заявив 14 квітня про те, що підрозділи 106-ї дивізії ПДВ утримують фланг найманців ПВК Вагнера біля Яковлівки (17 км на північний схід від Бахмута).

За словами аналітиків, це дозволяє припустити, що охоплюють як великий російський виступ на північ від Бахмута від Дубово-Василівки (6 км на північний захід від Бахмута) до Яковлівки, так і російський виступ на південь від Бахмута від траси Т0504 до Курдюмівки (14 км на південний захід від Бахмута).

Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що у Бахмуті Донецької області наразі точаться запеклі бої, водночас українським захисникам успішно вдається “сточувати боєздатність ворога”.

Джерело : ISW

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