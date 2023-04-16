Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
6 660 грн одним платежем: як українцям зареєструватися на грошову допомогу від організації ACTED
Я нікому не побажаю так прощатися зі своєю коханою людиною. Наречена Да Вінчі розповіла, як намагалася його врятувати
Зеленський та Дуда у Варшаві передали послання Кремлю: ніколи більше вам не вдасться нас посварити
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Була на 17-му тижні вагітності: чоловік зіштовхнув свою дружину зі скелі
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

РФ перекидає у Бахмут підрозділи повітряно-десантних військ – ISW

РФ перекидає у Бахмут підрозділи повітряно-десантних військ – ISW
Фото: Getty Images

Росія кидає у Бахмут на Донеччині повітряно-десантні війська. Таким чином окупанти підкреслюють важливість цього напрямку.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики вказують, що, ймовірно, це робиться для запобігання можливим українським контратакам на ширшому напрямку.

Зазначено, що один із військових блогерів РФ заявив 14 квітня про те, що підрозділи 106-ї  дивізії ПДВ утримують фланг найманців ПВК Вагнера біля Яковлівки (17 км на північний схід від Бахмута).

За словами аналітиків, це дозволяє припустити, що охоплюють як великий російський виступ на північ від Бахмута від Дубово-Василівки (6 км на північний захід від Бахмута) до Яковлівки, так і російський виступ на південь від Бахмута від траси Т0504 до Курдюмівки (14 км на південний захід від Бахмута).

Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що у Бахмуті Донецької області наразі точаться запеклі бої, водночас українським захисникам успішно вдається “сточувати боєздатність ворога”.

Читайте також
Ракетна небезпека висока: у Чорному морі 11 кораблів РФ, з них два з Калібрами
запуск ракет з корабля

Джерело: ISW
Бахмут, Війна в Україні, Донецька область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Росії бракує техніки для ведення війни проти України – Мінфін США
розбита техніка РФ
Ракетна небезпека висока: у Чорному морі 11 кораблів РФ, з них два з Калібрами
запуск ракет з корабля
У Слов’янську під завалами ще можуть бути люди, роботи тривають – ДСНС
РФ перекидає у Бахмут підрозділи повітряно-десантних військ – ISW
Перевернуті великодні кошики й тіла поряд: під Снігурівкою через обстріл загинули хлопець і дівчина
Обстріл Снігурівської громади 16 квітня 2023
Великодній обмін полоненими. Україна повернула додому 130 захисників
РФ перекидає у Бахмут підрозділи повітряно-десантних військ – ISW
Відео
Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (15.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (15.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (15.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (15.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь