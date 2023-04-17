Канада может конфисковать и передать Украине российский грузовой самолет Ан-124 Руслан в рамках введенных против РФ санкций.

Об этом проинформировал премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам визита в Канаду и США.

Он напомнил о введении канадским правительством санкций против российской авиакомпании Волга-Днепр. Это открывает путь к конфискации самолета Ан-124.

– Новый пакет санкций против России от Канады. В частности, против компании Волга-Днепр. Готовимся к конфискации самолета Ан-124 и других активов агрессора в Канаде и передаче их в пользу Украины, — подчеркнул Шмыгаль.

На днях появилась информация, что правительство Канады ввело санкции против российской грузовой авиакомпании Волга-Днепр и всех ее дочерних компаний (AirBridgeCargo и Atran). В санкционный список также попал Уральский завод гражданской авиации. Санкции введены и против Алексея Исайкина, основателя и донедавна владельца группы компаний Волга-Днепр.

Как известно, еще в марте прошлого года украинский суд решил арестовать 12 самолетов Ан-124 Руслан, которыми владеет крупнейший российский авиаперевозчик Волга-Днепр. Эта компания обеспечивала практически половину всех коммерческих перевозок российского рынка.

По версии украинского следствия, авиаперевозчик Волга-Днепр незаконно дал разрешение на продление полетов самолетов Руслан, хотя единственный, кто имел такое право, – это их разработчик, украинское авиастроительное предприятие Антонов.

Из 12 арестованных самолетов три Ан-124-100 находились в аэропорту Лейпцига в Германии, а еще один – в аэропорту Торонто в Канаде.

Ан-124 оказался в Торонто еще в начале полномасштабной войны, в момент введения запрета на полеты российских самолетов в канадском воздушном пространстве. Он находится там до сих пор.

Источник: Facebook-страница Дениса Шмыгаля

Фото: Facebook-страница Дениса Шмыгаля

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