Канада може конфіскувати та передати Україні російський вантажний літак Ан-124 Руслан у рамках запроваджених проти РФ санкцій.

Про це поінформував прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками візиту до Канади та США.

Він нагадав про запровадження канадським урядом санкцій проти російської авіакомпанії Волга-Днєпр. Це відкриває шлях до конфіскації літака Ан-124.

– Новий пакет санкцій проти Росії від Канади. Зокрема, проти компанії Волга-Днєпр. Готуємося до конфіскації літака Ан-124 та інших активів агресора в Канаді й передання їх на користь України, – наголосив Шмигаль.

Днями з’явилася інформація, що уряд Канади запровадив санкції проти російської вантажної авіакомпанії Волга-Днєпр та всіх її дочірніх компаній (AirBridgeCargo та Atran). До санкційного списку також потрапив Уральський завод цивільної авіації. Санкції запроваджено і проти Олексія Ісайкіна, засновника і донедавна власника групи компаній Волга-Днєпр.

Як відомо, ще в березні минулого року український суд вирішив заарештувати 12 літаків Ан-124 Руслан, якими володіє найбільший російський приватний авіаперевізник Волга-Днєпр. Ця компанія забезпечувала майже половину всіх комерційних перевезень російського ринку.

За версією українського слідства, авіаперевізник Волга-Днєпр незаконно дав дозвіл на продовження польотів літаків Руслан, хоча єдиний, хто мав таке право, – це їхній розробник, українське авіабудівне підприємство Антонов.

Із 12 заарештованих літаків три Ан-124-100 перебували в аеропорту Лейпцига у Німеччині, а ще один – в аеропорту Торонто в Канаді.

Ан-124 опинився в Торонто ще на початку повномасштабної війни, в момент запровадження заборони на польоти російських літаків у канадському повітряному просторі. Він перебуває там досі.

Джерело: Facebook-сторінка Дениса Шмигаля

Фото: Facebook-сторінка Дениса Шмигаля

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