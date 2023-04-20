Бедрак Виктория, редактор ленты
ООН посчитала, сколько людей живет в Украине
По состоянию на 2023 год в Украине живет 36,7 млн человек.
Об этом говорится в отчете Фонда народонаселения ООН.
Указано, что по возрастным группам в Украине:
- 64,6% людей в возрасте от 15 до 64 лет;
- 20,2% людей старше 65 лет;
- 15,2% граждан в возрасте до 14 лет.
В среднем украинская женщина живет 78 лет, а мужчина — 68 лет.
Общий коэффициент рождаемости, то есть среднее количество детей, которое имеет женщина в репродуктивном возрасте, — 1,3.
Ранее статистическая организация Европейской комиссии сообщила, что количество граждан Украины, которые в феврале 2023 года получили статус временной защиты, уменьшилось в 19 из 26 государств Европейского Союза.
Источник: ООН
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