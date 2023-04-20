ООН посчитала, сколько людей живет в Украине

По состоянию на 2023 год в Украине живет 36,7 млн человек.

Об этом говорится в отчете Фонда народонаселения ООН.

Указано, что по возрастным группам в Украине:

64,6% людей в возрасте от 15 до 64 лет;

20,2% людей старше 65 лет;

15,2% граждан в возрасте до 14 лет.

В среднем украинская женщина живет 78 лет, а мужчина — 68 лет.

Общий коэффициент рождаемости, то есть среднее количество детей, которое имеет женщина в репродуктивном возрасте, — 1,3.

Ранее статистическая организация Европейской комиссии сообщила, что количество граждан Украины, которые в феврале 2023 года получили статус временной защиты, уменьшилось в 19 из 26 государств Европейского Союза.

Источник: ООН

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