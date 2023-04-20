Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
ООН порахувала, скільки людей живе в Україні
Станом на 2023 рік в Україні живе 36,7 млн осіб.
Про це йдеться у звіті Фонду народонаселення ООН.
Зазначено, що за віковими групами в Україні:
- 64,6% людей віком від 15 до 64 років;
- 20,2% людей віком понад 65 років;
- 15,2% громадян віком до 14 років.
В середньому українська жінка живе 78 років, а чоловік – 68 років.
Загальний коефіцієнт народжуваності, тобто середня кількість дітей, яку має жінка у репродуктивному віці, – 1,3.
Раніше статистична організація Європейської комісії повідомила, що кількість громадян України, які в лютому 2023 року отримали статус тимчасового захисту, зменшилась у 19 із 26 держав Європейського Союзу.
Джерело: ООН
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