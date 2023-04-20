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ООН порахувала, скільки людей живе в Україні

Київ
Фото: Depositphotos

Станом на 2023 рік в Україні живе 36,7 млн осіб.

Про це йдеться у звіті Фонду народонаселення ООН.

Зазначено, що за віковими групами в Україні:

  • 64,6% людей віком від 15 до 64 років;
  • 20,2% людей віком понад 65 років;
  • 15,2% громадян віком до 14 років.

В середньому українська жінка живе 78 років, а чоловік – 68 років.

Загальний коефіцієнт народжуваності, тобто середня кількість дітей, яку має жінка у репродуктивному віці, – 1,3.

Раніше статистична організація Європейської комісії повідомила, що кількість громадян України, які в лютому 2023 року отримали статус тимчасового захисту, зменшилась у 19 із 26 держав Європейського Союзу.

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Джерело: ООН

Населення, ООН, Україна
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