Візит генсека НАТО Єнса Столтенберга до Києва є “надзвичайно важливим” і демонструє чіткий сигнал для майбутнього України в Організації північноатлантичного договору.

Про це заявив військовий аналітик Sky News, віцемаршал авіації Великої Британії у відставці Шон Белл.

– Це був надзвичайно важливий день для України. Україна не є членом НАТО, але цей візит Генерального секретаря говорить багато про що, – вважає він.

За його словами, вся мета поїздки генсека НАТО полягала в тому, щоб “продемонструвати солідарність з Україною”.

– Варто нагадати, що НАТО по суті є оборонним альянсом. Він не готовий відправляти солдатів на місця, але під час цього візиту було багато розповідей про підтримку України і допомогу у відновленні, – додав він.

Шон Белл також каже, що візит Столтенберга до Києва є “ще одним доказ того, що надії Володимира Путіна зупинити розширення НАТО не виправдалися”.

– Але Столтенберг не міг бути більш чітким, Україна належить до євроатлантичного альянсу. Це була найчіткіша заява, яку ми коли-небудь бачили, про шлях, яким Україна може приєднатися до Альянсу, – вважає експерт.

Водночас Юрій Романюк, голова ГО Україна в НАТО вважає, що генеральний секретар Столтенберг під час свого візиту у Київ може відверто поговорити із президентом України Володимиром Зеленським, оскільки йому залишились лічені місяці на посаді очільника Організації Північноатлантичного договору.

Як вказав Романюк в ефірі Radio NV, 11-12 липня відбудеться вільнюський Саміт НАТО, де відбудеться прощання з генеральним секретарем Столтенбергом, який вже оголосив, що залишить цю посаду.

– Він припиняє свою другу каденцію перебування на займаній посаді. На тому саміті швидше всього, буде обраний офіційно новий генеральний секретар. І це так званий дипломатичний, прощальний, особистий візит Єнса Столтенберга до Києва, до президента Зеленського: переговорити з ним, підвести основні підсумки, намітити план на Саміт — ті, які розглядатимуться 11−12 липня за можливої або неможливої участі президента України, якщо він побажає приїхати, бо офіційне запрошення йому надано, – сказав експерт.

На думку Юрія Романюка, Столтенберг під час візиту намагається намалювати сценарій майбутньої безпеки для України в особистій розмові з представниками української влади.

– Чим НАТО може допомогти Україні на сьогодні. І в цей момент трансформації генеральний секретар НАТО може уже відкрито нарешті сказати Зеленському свою особисту точку зору як людина. Йому вже немає чого втрачати на цій посаді. Він досиджує на цій посаді останні два місяці, – вважає експерт.

Юрій Романюк каже, що Єнс Столтенберг може “бути відвертим і чесно сказати, які країни нам вставляють палки в колеса, з ким треба працювати”.

Експерт нагадав, що раніше, попри запрошення президента Володимира Зеленського на саміт у Вільнюсі, український глава держави сказав, що може відмовитись, якщо там не буде надано гарантій щодо членства України в НАТО.

– Президент Зеленський сказав, якщо Саміт не прийме рішення про надання Україні офіційного запрошення вступити в Альянс, то він швидше всього не приїде. Як на мій погляд, це помилка, але зараз не про це. І тому він приїхав особисто переговорити, – сказав він.

Крім того, візит Єнса Столтенберга відбувається перед 11 засіданням Рамштайну, зазначив Романюк.

– Хоча генеральний секретар НАТО і саме НАТО не має прямого, так би мовити, впливу на рішення, які приймає Рамштайн. Але тим не менш координація спільних дій, безумовно, відбувається, зокрема й генеральний секретар буде це обговорювати, – сказав експерт.

Нагадаємо, зранку 20 квітня стало відомо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув з офіційним візитом до Києва.

Столтенберг, зокрема, підтвердив, що питання членства України в НАТО та гарантії безпеки для української держави, буде темою на саміті у Вільнюсі.

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