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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Україна матимеме успішну кампанію, коли розпочне контрнаступ – генсек НАТО

Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

Україна матиме успішну кампанію з контрнаступальних дій, коли вони почнуться.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

Його запитали, чи обговорювали учасники Контактної групи з оборони України плани щодо контрнаступу ЗСУ та чи повністю укомплектована українська армія для початку цієї операції.

– Я залишу українцям право відповідати на оперативні питання, тому що це рішення України. Наша відповідальність як союзників і партнерів по НАТО полягає в тому, щоб ми надавали Україні якомога більше обладнання. І ця підтримка зробила величезний внесок на полі бою, – сказав він.

Він нагадав, що завдяки ЗСУ ворога вдалось відкинути від Києва на півночі.

– І я сам був у Бучі, я бачив, як поводяться росіяни, які звірства вони чинять, – сказав Столтенберґ.

Генсек НАТО наголосив, що “хоробрість і мужність” ЗСУ у поєднанні з “постачанням від союзників і партнерів по НАТО” демонструють здатність звільняти території.

– Відтоді, зокрема, після того, як вони звільнили Херсон, ми надавали набагато більше підтримки бронетехнікою, БМП, більше артилерії, ППО, а також бойових танків. Тому я впевнений, що коли Україна вирішить розпочати нові операції, щоб звільнити більше території, це буде успішна кампанія, – сказав генеральний секретар.

За його словами, сьогодні між Україною та РФ можливі переговори лише тоді, коли Київ ухвалить рішення, що відповідні умови є прийнятними для переговорів з Москвою.

– По-друге, немає жодних ознак того, що Путін готується до миру. Він готується до війни, – додав Столтенберґ.

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Генсек НАТО відмовився надавати коментар щодо того, як довго Росія здатна продовжувати війну.

–  Я не стану спекулювати щодо цього, тому що війна або війни за своєю природою непередбачувані. І ми ніколи не повинні недооцінювати росіян. Вони довели, що прагнуть вести агресивні дії проти України. Війна почалася не минулого року. Це почалося в 2014 році. Але саме тому меседж всім союзникам і партнерам по НАТО та Контактній групі з питань оборони в Україні полягає в тому, що ми повинні бути готові до довгострокових заходів, щоб підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно, – сказав він.

Генсек НАТО додав, що для українців буде трагедією, якщо переможе президент РФ Володимир Путін, але це також і небезпечно для союзників по НАТО.

– Це продемонструє всім авторитарним лідерам, що коли вони використовують військову силу, щоб отримати те, що вони хочуть, це зробить світ більш небезпечним, а союзників НАТО більш вразливими, – сказав він.

Столтенберґ каже, що його послання до союзників по НАТО полягає в тому, що в інтересах безпеки Північноатлантичного блоку “гарантувати, що Україна переможе”.

Щодо питання вступу України в НАТО Столтенберґ каже, що сьогодні увага військово-політичного блоку зосереджена на тому, щоб забезпечити перемогу України, оскільки “нам потрібна Україна як суверенна, незалежна держава в Європі”.

– Якщо цього досягти, звичайно, членство взагалі не буде проблемою, – резюмував він.

Генсек НАТО додав, що під час свого візиту до Києва 20 квітня він передав послання президенту Володимиру Зеленському, що НАТО підтримувало Україну протягом багатьох років, підтримує зараз, і “буде поруч з Україною в майбутньому, скільки буде потрібно”.

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Джерело: Радіо Свобода
Єнс Столтенберг, Володимир Путін, НАТО, Росія
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