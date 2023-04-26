У російському полоні досі перебувають понад 150 захисників Чорнобильської зони відчуження

РФ все ще утримує у полоні понад 150 представників Національної гвардії, які захищали Чорнобильську зону відчуження на початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, пише Інтерфакс-Україна.

– На жаль, на сьогодні ще значна частина людей, яких окупанти забрали з ЧАЕС у полон, залишається там. Це понад 150 захисників станції, нацгвардійці. Працівників ЧАЕС усіх повернуто додому, – сказав він на брифінгу.

Міністр зазначив, що українська влада докладає максимум зусиль для повернення воїнів із полону.

Окупація зони відчуження тривала з 24 лютого до 31 березня 2022 року.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що дії російських військ на окупованій Запорізькій атомній електростанції можуть призвести до катастрофи, масштабнішої, ніж аварія у Чорнобилі.

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