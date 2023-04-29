Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Критически меньше российских: Резников намекнул на приблизительную цифру потерь ВСУ
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Україна Live
Live
Илья Нежигай, редактор ленты

Ракетные удары РФ и запрет на импорт украинской продукции: 430-й день войны

Ракетные удары РФ и запрет на импорт украинской продукции: 430-й день войны
29 апреля, 0:38

Чествуют жертв удара РФ по Умани: в Москве люди принесли цветы к памятнику Лесе Украинке

В Москве люди несут цветы к памятнику Лесе Украинке для почтения памяти погибших в Умани.

Как пишет российское издание Astra, также на памятнике появилась табличка “Умань. Днепр”.

Вскоре после появления в медиа информации об этом стихийном к памятнику приехали полицейские. Сначала они сфотографировали цветы, потом посоветовали людям, находящимся рядом, “валить на Украину”, а затем выбросили цветы.

Война в Украине
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 28.04.2023
карта бойових дій на 28.04.2023
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог в Україні 2023
Мобилизация в Украине 2023: какие категории граждан не подлежат призыву
Ракетные удары РФ и запрет на импорт украинской продукции: 430-й день войны
Почему не приходят деньги ВПЛ – причины задержки выплат
виплати
Общая мобилизация 2023: кто подлежит призыву
Ракетные удары РФ и запрет на импорт украинской продукции: 430-й день войны
Видео
Ракетная атака 28 апреля: Игнат раскрыл тактику России

В Воздушных силах рассказали, откуда и какие самолеты применила РФ во время ракетной атаки по Украине утром 28 апреля.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:30 (28.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (28.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:30 (28.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (28.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь