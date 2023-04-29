Война в Украине

29 апреля, 0:38

Чествуют жертв удара РФ по Умани: в Москве люди принесли цветы к памятнику Лесе Украинке

В Москве люди несут цветы к памятнику Лесе Украинке для почтения памяти погибших в Умани.

Как пишет российское издание Astra, также на памятнике появилась табличка “Умань. Днепр”.

Вскоре после появления в медиа информации об этом стихийном к памятнику приехали полицейские. Сначала они сфотографировали цветы, потом посоветовали людям, находящимся рядом, “валить на Украину”, а затем выбросили цветы.