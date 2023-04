Несмотря на российскую агрессию Украина проводит важные реформы, которые в конце концов приведут к членству государства в Европейском Союзе, а Европейский Парламент будет помогать Украине на этом пути.

Об этом заявила президент Европарламента Роберта Мецола на своей странице в Twitter.

Роберта Мецола поблагодарила главу украинского государства Владимира Зеленского, украинское правительство и Верховную Раду, которые работают “в тяжелых условиях, чтобы привести украинские законы в соответствие с нормами Европейского Союза”. По ее словам, реформы, которые сегодня внедряет Украина, однажды станут “моделями для других стран, желающих присоединиться к нашему союзу”.

Our support to Ukraine gets stronger.

This week, @Europarl_EN and @ua_parliament strengthened cooperation to ensure Ukraine's future in our European family.

Thank you President @ZelenskyyUa, Prime Minister @Denys_Shmyhal and Speaker @r_stefanchuk for your commitment to reform. pic.twitter.com/QvGua9sD0J

— Roberta Metsola (@EP_President) April 29, 2023