З літа минулого року окупаційна армія РФ побудувала розгалужену систему оборонних укріплень, небачену в світі протягом десятиліть.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Розвідка звертає увагу, що ці захисні споруди розташовані не лише поблизу нинішньої лінії фронту в Україні, а й глибоко в районах, які зараз контролюються РФ.

Супутникові знімки свідчать про те, що Росія докладала особливих зусиль для зведення укріплень на півночі тимчасово окупованого Криму. Серед іншого, окупанти створили багаторівневу оборонну смугу біля села Медведівка.

Росіяни також вирили сотні кілометрів траншей на власній території, зокрема в Бєлгородській і Курській областях.

У розвідці також зазначають, що деякі роботи зі зведення укріплень на території РФ, ймовірно, були замовлені місцевими командирами та цивільними лідерами. Таким чином вони просувають пропагандистський наратив, що Україна та НАТО начебто “загрожують” Росії.

