Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
Окупанти залучили Ту-160 до нової ракетної атаки: що відомо про стратегічний бомбардувальник
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Бояться прориву ЗСУ: окупанти звели небачену за десятиліття систему укріплень

Мобілізація в Росії
Фото: Getty Images

З літа минулого року окупаційна армія РФ побудувала розгалужену систему оборонних укріплень, небачену в світі протягом десятиліть.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

– З літа 2022 року Росія побудувала одну з найрозгалуженіших систем військово-оборонних споруд, які світ не бачив багато десятиліть, – йдеться у повідомленні.

Розвідка звертає увагу, що ці захисні споруди розташовані не лише поблизу нинішньої лінії фронту в Україні, а й глибоко в районах, які зараз контролюються РФ.

Супутникові знімки свідчать про те, що Росія докладала особливих зусиль для зведення укріплень на півночі тимчасово окупованого Криму. Серед іншого, окупанти створили багаторівневу оборонну смугу біля села Медведівка.

Росіяни також вирили сотні кілометрів траншей на власній території, зокрема в Бєлгородській і Курській областях.

– Захист акцентує на глибокому занепокоєнні російського керівництва тим, що Україна може досягти великого прориву, – наголошується у повідомленні.

У розвідці також зазначають, що деякі роботи зі зведення укріплень на території РФ, ймовірно, були замовлені місцевими командирами та цивільними лідерами. Таким чином вони просувають пропагандистський наратив, що Україна та НАТО начебто “загрожують” Росії.

За даними Генерального штабу ЗСУ, в тимчасово окупованому Севастополі після масштабної пожежі на нафтобазі 29 квітня почалася паніка. Містом повзуть чутки про нездатність російської ППО захистити стратегічні об’єкти, а військовослужбовці РФ почали писати рапорти на відпустку.

Читайте також
Налякані “бавовною” окупанти терміново упорядковують поромну переправу між Кримом і РФ
Рефат Чубаров

Анексія Криму, Війна в Україні, Велика Британія, Розвідка, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Окупанти залучили Ту-160 до нової ракетної атаки: що відомо про стратегічний бомбардувальник
Бояться прориву ЗСУ: окупанти звели небачену за десятиліття систему укріплень
Ракета, яку РФ застосовує проти України: що відомо про Х-555
ракета
Дальність ураження до 5,5 тис. км: що відомо про ракети Х-101
Ракета Х-101
Вночі на Хмельниччині спрацювала ППО – ОВА
Бояться прориву ЗСУ: окупанти звели небачену за десятиліття систему укріплень
Виплати за загиблих військових 2023: як отримати, що знадобиться та розмір допомоги
Бояться прориву ЗСУ: окупанти звели небачену за десятиліття систему укріплень
Відео
Ракетна атака 28 квітня: Ігнат розкрив тактику Росії

У Повітряних силах розповіли, звідки та які літаки застосувала РФ під час ракетної атаки по Україні вранці 28 квітня.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Безкоштовний освітній проєкт CharityPro: як взяти участь та коли розпочинається навчання
Бояться прориву ЗСУ: окупанти звели небачену за десятиліття систему укріплень
Наші герої мають бути певні, що про них подбають: в Одесі відкрили центр реабілітації RECOVERY
Бояться прориву ЗСУ: окупанти звели небачену за десятиліття систему укріплень
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (30.04.2023)
Бояться прориву ЗСУ: окупанти звели небачену за десятиліття систему укріплень
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (30.04.2023)
Бояться прориву ЗСУ: окупанти звели небачену за десятиліття систему укріплень
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь