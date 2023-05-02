Российские войска могут готовить провокации на северной границе с Украиной. Речь идет об оккупантах, дислоцирующихся в Брянской и Курской областях РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на местных жителей, сотрудничающих с украинским подпольем.

По данным ЦНС, российским военнослужащим уже выдали украинскую военную форму.

Это может свидетельствовать о подготовке оккупантами провокации под чужим флагом, чтобы мобилизовать российское общество, ввести мировое сообщество в заблуждение и отвлечь внимание от военных преступлений РФ в Украине.

– Не исключены террористические акты на территории РФ или имитация захвата заложников, – отмечается в сообщении.

В ЦНС призывают быть внимательными и обратить внимание на такие действия врага, чтобы не стать жертвой его коварных намерений.

В конце февраля этого года в ВСУ со ссылкой на разведку сообщали, что РФ готовит возможные провокации на северной границе к годовщине полномасштабной войны. Тогда в районе границы с Черниговской областью были зафиксированы колонны военной техники без опознавательных знаков, с солдатами, одетыми в пиксель, похожий на форму ВСУ.

А уже 2 марта российская пропаганда активно раскручивала фейк, что якобы группа “украинских диверсантов” зашла в Брянскую область РФ и взяла в заложники жителей местного села.

Источник: Центр национального сопротивления

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