Получили украинскую форму: войска РФ могут готовить провокации на северной границе
Российские войска могут готовить провокации на северной границе с Украиной. Речь идет об оккупантах, дислоцирующихся в Брянской и Курской областях РФ.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на местных жителей, сотрудничающих с украинским подпольем.
По данным ЦНС, российским военнослужащим уже выдали украинскую военную форму.
Это может свидетельствовать о подготовке оккупантами провокации под чужим флагом, чтобы мобилизовать российское общество, ввести мировое сообщество в заблуждение и отвлечь внимание от военных преступлений РФ в Украине.
– Не исключены террористические акты на территории РФ или имитация захвата заложников, – отмечается в сообщении.
В ЦНС призывают быть внимательными и обратить внимание на такие действия врага, чтобы не стать жертвой его коварных намерений.
В конце февраля этого года в ВСУ со ссылкой на разведку сообщали, что РФ готовит возможные провокации на северной границе к годовщине полномасштабной войны. Тогда в районе границы с Черниговской областью были зафиксированы колонны военной техники без опознавательных знаков, с солдатами, одетыми в пиксель, похожий на форму ВСУ.
А уже 2 марта российская пропаганда активно раскручивала фейк, что якобы группа “украинских диверсантов” зашла в Брянскую область РФ и взяла в заложники жителей местного села.
Источник: Центр национального сопротивления