Російські війська можуть готувати провокації на північному кордоні з Україною. Йдеться про окупантів, які дислокуються у Брянській та Курській областях РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на місцевих мешканців, які співпрацюють з українським підпіллям.

За даними ЦНС, російським військовослужбовцям уже видали українську військову форму.

Це може свідчити про підготовку окупантами провокації під чужим прапором, щоб мобілізувати російське суспільство, ввести в оману світову спільноту та відвернути увагу від воєнних злочинів РФ в Україні.

– Не виключені терористичні акти на території РФ або імітація захоплення заручників, – зазначається в повідомленні.

В ЦНС закликають бути пильними та звернути увагу на такі дії ворога, щоб не стати жертвою його підступних намірів.

Наприкінці лютого цього року в ЗСУ з посиланням на розвідку повідомляли, що РФ готує можливі провокації на північному кордоні до річниці повномасштабної війни. Тоді в районі кордону із Чернігівською областю було зафіксовано колони військової техніки без розпізнавальних знаків, із солдатами, одягненими в піксель, схожий на форму ЗСУ.

А вже 2 березня російська пропаганда активно розкручувала фейк, що начебто група “українських диверсантів” зайшла в Брянську область РФ та взяла у заручники жителів місцевого села.

Джерело: Центр національного спротиву

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