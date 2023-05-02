Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Від Путіна відвертається частина російської еліти – міністр оборони ФРН
Очільник військової розвідки Естонії озвучив точну дату контрнаступу ЗСУ
Україна
Потребує перевірки
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Отримали українську форму: війська РФ можуть готувати провокації на північному кордоні

Отримали українську форму: війська РФ можуть готувати провокації на північному кордоні
Фото: Getty Images

Російські війська можуть готувати провокації на північному кордоні з Україною. Йдеться про окупантів, які дислокуються у Брянській та Курській областях РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на місцевих мешканців, які співпрацюють з українським підпіллям.

За даними ЦНС, російським військовослужбовцям уже видали українську військову форму.

Це може свідчити про підготовку окупантами провокації під чужим прапором, щоб мобілізувати російське суспільство, ввести в оману світову спільноту та відвернути увагу від воєнних злочинів РФ в Україні.

– Не виключені терористичні акти на території РФ або імітація захоплення заручників, – зазначається в повідомленні.

В ЦНС закликають бути пильними та звернути увагу на такі дії ворога, щоб не стати жертвою його підступних намірів.

Наприкінці лютого цього року в ЗСУ з посиланням на розвідку повідомляли, що РФ готує можливі провокації на північному кордоні до річниці повномасштабної війни. Тоді в районі кордону із Чернігівською областю було зафіксовано колони військової техніки без розпізнавальних знаків, із солдатами, одягненими в піксель, схожий на форму ЗСУ.

А вже 2 березня російська пропаганда активно розкручувала фейк, що начебто група “українських диверсантів” зайшла в Брянську область РФ та взяла у заручники жителів місцевого села.

Читайте також
Вистрілить не лише у регіонах, а й у Москві: Юсов про нові заворушення в РФ після подій у Брянській області
Отримали українську форму: війська РФ можуть готувати провокації на північному кордоні

Джерело: Центр національного спротиву

Війна в Україні, провокація, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Командири Азову відмовилися, щоб до них приїжджали дружини: Тавр пояснив, чому
Азов, Денис Прокопенко
Б’ють по інфраструктурі: РФ щодня запускає по Україні до 20 авіабомб
винищувач Су-35
Резніков розповів, як проходить процес запровадження стандартів НАТО в Україні
Олексій Резніков
Резніков не виключає, що Росія може озвучити черговий “жест доброї волі”
Олексій Резніков
Сезон “бавовни” в Криму ще ніхто не закривав – Гуменюк про поведінку флоту РФ
кораблі РФ
Відео
Суспільство
Домедичні курси для цивільних: як і де можна навчитися надавали першу допомогу

Лише 2% українців вміють надавати домедичну допомогу. Такими є дані Червоного Хреста. Проте в багатьох містах України проводять тренінги з домедичної допомоги.

Петро Дем’янчук, Марта Бондаренко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (02.05.2023)
Отримали українську форму: війська РФ можуть готувати провокації на північному кордоні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (01.05.2023)
Отримали українську форму: війська РФ можуть готувати провокації на північному кордоні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (01.05.2023)
Отримали українську форму: війська РФ можуть готувати провокації на північному кордоні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (01.05.2023)
Отримали українську форму: війська РФ можуть готувати провокації на північному кордоні
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь