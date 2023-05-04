Как украинская власть будет возвращаться в освобожденный Крым: Ташева озвучила шаги

После деоккупации Крыма проведение выборов на полуострове будет зависеть от ряда факторов. Избирательному процессу будут предшествовать меры безопасности, выдворение россиян и перепись населения.

Об этом рассказала постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева в интервью агентству Укринформ, отвечая на вопрос, как будут восстанавливать украинскую власть на полуострове.

Она объяснила, что сразу после освобождения полуострова начнет функционировать военная администрация. Когда ситуация с безопасностью в Крыму стабилизируется, пройдут первые проверки, задержания коллаборантов, произойдет переход к следующему этапу – военно-гражданской администрации.

– Во время существования такой администрации есть возможность вовлекать людей в более активную жизнь в общине, — уточнила Ташева.

А через некоторое время на полуострове должны пройти выборы. Механизм и условия их проведения сейчас обсуждаются с Центральной избирательной комиссией, Верховной Радой, Кабинетом министров, экспертами.

– Дата проведения выборов, скорее всего, будет зависеть от выполнения определенных критериев и наступления обстоятельств, при которых это можно будет сделать. Речь идет об обеспечении безопасности, при необходимости – разминировании, ведь мы не знаем, как россияне будут покидать Крым, также о создании реестра избирателей и т.д. Когда мы говорим о колонизированной территории, следует провести перепись населения, — отметила Ташева.

Она уточнила, что именно перепись позволит понять, какие категории граждан находятся на полуострове и каков этнический состав населения.

Ташева напомнила, что коренным населением Крыма является крымскотатарский народ, обладающий “дополнительными политическими правами”. Поэтому нужно установить, какое количество представителей коренных народов проживает на полуострове.

Тамила Ташева также подчеркнула, что до выборов должно состояться выдворение россиян, которые незаконно приехали в Крым после 2014 года. Она объяснила, что все граждане РФ “фактически колонизаторы”, поскольку прибыли на временно оккупированную территорию Украины менять ее демографический состав.

Ташева рассказала, что международное право не предусматривает коллективного выдворения, поэтому в отношении россиян применят индивидуальные решения.

– Мы хотим, чтобы их выдворили как можно скорее. Миграционная служба со своими подразделениями может не справиться с такой нагрузкой, так что будут привлекаться другие органы, — заявила представитель президента.

Как известно, в Кабинете министров определили ключевые шаги по реинтеграции Крыма после его освобождения. Речь идет о трех этапах: создании военной администрации, переходе к военно-гражданской администрации, а на третьем этапе должны состояться выборы.

Президент Владимир Зеленский прогнозирует, что российские оккупанты будут бежать из Крыма, как только украинские войска выйдут на административную границу полуострова и дойдут до первого села.

Источник : Укринформ

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