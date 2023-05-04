Як українська влада повертатиметься в звільнений Крим: Ташева озвучила кроки

Після деокупації Криму проведення виборів на півострові залежатиме від низки факторів. Виборчому процесу передуватимуть заходи безпеки, видворення росіян та перепис населення.

Про це розповіла постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева в інтерв’ю агентству Укрінформ, відповідаючи на запитання, як відновлюватиметься українська влада на півострові.

Вона пояснила, що одразу після звільнення півострова там почне функціонувати військова адміністрація. Коли ситуація з безпекою в Криму стабілізується, пройдуть перші перевірки, затримання колаборантів, відбудеться перехід до наступного етапу – військово-цивільної адміністрації.

– Під час існування такої адміністрації є можливість залучати людей до більш активного життя в громаді, – уточнила Ташева.

А через деякий час на півострові мають відбутися вибори. Механізм та умови їх проведення зараз обговорюються з Центральною виборчою комісією, Верховною Радою, Кабінетом міністрів, експертами.

– Дата проведення виборів, швидше за все, залежатиме від виконання певних критеріїв і настання обставин, за яких це можна буде зробити. Йдеться про гарантування безпеки, за необхідності – розмінування, адже ми не знаємо, як росіяни залишатимуть Крим, також створення реєстру виборців тощо. Коли ми говоримо про колонізовану територію, слід провести перепис населення, – зазначила Ташева.

Вона уточнила, що саме перепис дасть змогу зрозуміти, які категорії громадян перебувають на півострові та яким є етнічний склад населення.

Ташева нагадала, що корінним населенням Криму є кримськотатарський народ, який має “додаткові політичні права”. Тому потрібно встановити, яка кількість представників корінних народів мешкає на півострові.

Таміла Ташева також наголосила, що до виборів має відбутися видворення росіян, які незаконно приїхали до Криму після 2014 року. Вона пояснила, що всі громадяни РФ “фактично є колонізаторами”, оскільки прибули на тимчасово окуповану територію України змінювати її демографічний склад.

Ташева розповіла, що міжнародне право не передбачає колективного видворення, а тому стосовно росіян застосують індивідуальні рішення.

– Ми хочемо, щоб їх видворили якомога швидше. Міграційна служба зі своїми підрозділами може не впоратися з таким навантаженням, тож будуть залучатися інші органи, – заявила представниця президента.

Як відомо, в Кабінеті міністрів визначили ключові кроки з реінтеграції Криму після його звільнення. Йдеться про три етапи: створення військової адміністрації, перехід до військово-цивільної адміністрації, а на третьому етапі мають відбутися вибори.

Президент Володимир Зеленський прогнозує, що російські окупанти тікатимуть з Криму, щойно українські війська вийдуть на адміністративний кордон півострова та дійдуть до першого села.

Джерело : Укрінформ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.