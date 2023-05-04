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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Як українська влада повертатиметься в звільнений Крим: Ташева озвучила кроки

Таміла Ташева
Фото: Офіс президента

Після деокупації Криму проведення виборів на півострові залежатиме від низки факторів. Виборчому процесу передуватимуть заходи безпеки, видворення росіян та перепис населення.

Про це розповіла постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева в інтерв’ю агентству Укрінформ, відповідаючи на запитання, як відновлюватиметься українська влада на півострові.

Вона пояснила, що одразу після звільнення півострова там почне функціонувати військова адміністрація. Коли ситуація з безпекою в Криму стабілізується, пройдуть перші перевірки, затримання колаборантів, відбудеться перехід до наступного етапу – військово-цивільної адміністрації.

– Під час існування такої адміністрації є можливість залучати людей до більш активного життя в громаді, – уточнила Ташева.

А через деякий час на півострові мають відбутися вибори. Механізм та умови їх проведення зараз обговорюються з Центральною виборчою комісією, Верховною Радою, Кабінетом міністрів, експертами.

– Дата проведення виборів, швидше за все, залежатиме від виконання певних критеріїв і настання обставин, за яких це можна буде зробити. Йдеться про гарантування безпеки, за необхідності – розмінування, адже ми не знаємо, як росіяни залишатимуть Крим, також створення реєстру виборців тощо. Коли ми говоримо про колонізовану територію, слід провести перепис населення, – зазначила Ташева.

Вона уточнила, що саме перепис дасть змогу зрозуміти, які категорії громадян перебувають на півострові та яким є етнічний склад населення.

Ташева нагадала, що корінним населенням Криму є кримськотатарський народ, який має “додаткові політичні права”. Тому потрібно встановити, яка кількість представників корінних народів мешкає на півострові.

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Таміла Ташева також наголосила, що до виборів має відбутися видворення росіян, які незаконно приїхали до Криму після 2014 року. Вона пояснила, що всі громадяни РФ “фактично є колонізаторами”, оскільки прибули на тимчасово окуповану територію України змінювати її демографічний склад.

Ташева розповіла, що міжнародне право не передбачає колективного видворення, а тому стосовно росіян застосують індивідуальні рішення.

– Ми хочемо, щоб їх видворили якомога швидше. Міграційна служба зі своїми підрозділами може не впоратися з таким навантаженням, тож будуть залучатися інші органи, – заявила представниця президента.

Як відомо, в Кабінеті міністрів визначили ключові кроки з реінтеграції Криму після його звільнення. Йдеться про три етапи: створення військової адміністрації, перехід до військово-цивільної адміністрації, а на третьому етапі мають відбутися вибори.

Президент Володимир Зеленський прогнозує, що російські окупанти тікатимуть з Криму, щойно українські війська вийдуть на адміністративний кордон півострова та дійдуть до першого села.

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Джерело: Укрінформ
Війна в Україні, вибори в Україні, Крим, Таміла Ташева
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