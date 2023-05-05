Марта Бондаренко, редактор ленты
Минус 620 оккупантов и 30 единиц тяжелой техники: потери РФ за сутки
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки уничтожили по меньшей мере 620 российских захватчиков.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в ежедневной сводке.
Также вчера удалось сбить 17 вражеских дронов различного типа.
Потери РФ в войне на 05.05.2023:
- личного состава — около 193 210 (+620) человек ликвидировано,
- танков — 3710 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 7224 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 2978 (+16) ед,
- РСЗО — 550 (+3) ед,
- средств ПВО — 304 ед,
- самолетов — 308 ед,
- вертолетов — 294 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2540 (+17) ед,
- крылатых ракет — 947 ед,
- кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5916 (+30) ед,
- специальная техника — 373 (+3) ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 436-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Генштаб ВСУ
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