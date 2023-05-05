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Марта Бондаренко, редактор ленты

Минус 620 оккупантов и 30 единиц тяжелой техники: потери РФ за сутки

Минус 620 оккупантов и 30 единиц тяжелой техники: потери РФ за сутки
Фото: Getty Images

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки уничтожили по меньшей мере 620 российских захватчиков.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в ежедневной сводке.

Также вчера удалось сбить 17 вражеских дронов различного типа.

Потери РФ в войне на 05.05.2023:

  • личного состава — около 193 210 (+620) человек ликвидировано,
  • танков — 3710 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин — 7224 (+8) ед,
  • артиллерийских систем — 2978 (+16) ед,
  • РСЗО — 550 (+3) ед,
  • средств ПВО — 304 ед,
  • самолетов — 308 ед,
  • вертолетов — 294 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2540 (+17) ед,
  • крылатых ракет — 947 ед,
  • кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5916 (+30) ед,
  • специальная техника — 373 (+3) ед.
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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 436-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине
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