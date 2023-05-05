Минус 620 оккупантов и 30 единиц тяжелой техники: потери РФ за сутки

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки уничтожили по меньшей мере 620 российских захватчиков.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в ежедневной сводке.

Также вчера удалось сбить 17 вражеских дронов различного типа.

Потери РФ в войне на 05.05.2023:

личного состава — около 193 210 (+620) человек ликвидировано,

танков — 3710 (+3) ед,

боевых бронированных машин — 7224 (+8) ед,

артиллерийских систем — 2978 (+16) ед,

РСЗО — 550 (+3) ед,

средств ПВО — 304 ед,

самолетов — 308 ед,

вертолетов — 294 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2540 (+17) ед,

крылатых ракет — 947 ед,

кораблей / катеров — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5916 (+30) ед,

специальная техника — 373 (+3) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 436-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Генштаб ВСУ

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